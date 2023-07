Nuisances des avions - Woluwe-Saint-Pierre se prépare activement en vue de la procédure de permis d'environnement

Elle a ainsi tout spécialement désigné récemment un avocat spécialisé dans les législations régionales flamandes pour l'assister dans sa défense dans le cadre de la présente procédure. Sur son site web, elle invite aussi les habitants à venir chercher des affiches à arborer aux fenêtres pour donner échos à la mobilisation, et que l'information circule. "Il est important que chacun adresse un courrier individuel et non que les plaintes arrivent sous forme de pétitions. La commune est à la disposition des habitants pour les aider, au besoin, à défendre leur droit dans ce dossier particulièrement complexe" a affirmé le bourgmestre, dans un communiqué. Le permis d'environnement de l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National, délivré en 2004, arrive à échéance en juillet 2024. L'exploitant a introduit une demande de renouvellement le 6 juillet dernier auprès de l'administration flamande, compétente. L'administration dispose de 30 jours pour examiner cette demande afin de déterminer si elle est complète ou non. Benoît Cerexhe affirme ne connaître aucun dossier pesant autant sur les habitants de la commune, que celui du survol, depuis bien avant son entrée en fonction, en 2013. "Cette procédure de renouvellement du permis d'environnement constitue une occasion unique pour chaque habitant de faire entendre sa voix. J'espère que chaque personne qui a un jour écrit qu'il en avait marre du survol, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans ma boîte mail ou celle du ministre de la Mobilité va exposer toutes ses remarques contre les volontés d'expansionnistes et complètement déphasées par rapport aux défis de demain de l'exploitant de l'aéroport", a-t-il ajouté. (Belga)