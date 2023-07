Quatre individus interpellés en flagrant délit de vol avec violence à Schaerbeek

Les policiers avaient eu l'attention attirée par deux individus au comportement suspect rue d'Aerschot. Deux des individus ayant tenté à plusieurs reprises de fouiller dans les poches d'un troisième homme, les policiers ont décidé de suivre le groupe. Arrivés rue de Quatrecht, les deux suspects ont été rejoints par deux autres individus. Les quatre hommes ont alors entouré leur victime, lui ont fait les poches, lui ont réclamé de l'argent et lui ont volé son téléphone et son portefeuille. Les agents se sont alors fait connaître et, avec l'appui de deux équipes venues en renfort, ont interpellé les quatre individus. L'un d'eux a été mis à disposition du parquet de Bruxelles. Après audition, il a été libéré. Les trois autres personnes ont été libérés après audition, selon la zone de police. La victime a quant à elle été prise en charge par les policiers et ses effets volés lui ont été restitués. (Belga)