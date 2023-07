Régionaliser le rail, "un non-sens en termes économiques et de mobilité"

"Pour faire, Namur-Bruxelles, on devrait circuler avec la SNCW, puis passer sur la NMVS et terminer sur la SNCBxl?", ironise le ministre fédéral de la Mobilité, dont la réaction est aussi relatée dans L'Avenir et Sudinfo. "Ce que veulent les voyageurs et les entreprises, ce sont des connexions efficaces et une meilleure coopération, c'est la façon la plus efficace d'améliorer la mobilité", argumente l'écologiste. "Quand on investit sur des lignes wallonnes, quand on remplace des ouvrages d'art sur la ligne Athus-Meuse, ça sert évidemment la mobilité en zone rurale, mais c'est au moins aussi important pour le port d'Anvers, dont les marchandises destinées au Sud de l'Europe sont chargées sur des trains et traversent toute la Wallonie. Le port sec d'Athus, c'est la sortie sud du port d'Anvers", illustre M. Gilkinet. La proposition du député Tomas Roggeman va à l'inverse des projets ferroviaires du gouvernement fédéral:"Une vision 2040 pour le rail, des contrats à 10 ans et un refinancement de la SNCB et d'Infrabel, une ambition retrouvée pour le train... C'est sans doute ça qui dérange la N-VA", pointe le ministre. La N-VA justifie sa proposition entre autres par le fait que Wallons et Flamands ont des habitudes de déplacement différentes. Les gares sont plus fréquentées en Flandre et les Flamands utilisent davantage le réseau ferroviaire, avancent les nationalistes. Ils pointent encore "la plus grande propension à faire grève en Région wallonne lors de grèves dans les chemins de fer". (Belga)