Semestre en progression mais perte nette à cause du nucléaire belge pour Engie

Son chiffre d'affaires de 47 milliards d'euros progresse de 8,9% par rapport au premier semestre 2022, et le résultat d'exploitation montre une progression plus forte encore. Mais Engie enregistre une perte nette de 800 millions d'euros à cause notamment d'une charge exceptionnelle de 4,4 milliards liée à la gestion future des déchets nucléaires belges. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice net récurrent s'affiche à 4 milliards d'euros. (Belga)