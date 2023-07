Singapour: première exécution d'une femme en près de 20 ans

"La peine capitale imposée à Saridewi Binte Djamani a été exécutée le 28 juillet 2023", a déclaré le Bureau central des stupéfiants dans un communiqué. Elle a été reconnue coupable du trafic de 30,72 grammes d'héroïne, soit plus de deux fois le volume passible de peine de mort à Singapour. Mme Djamani, qui a été condamnée en 2018, "a bénéficié d'une procédure régulière en vertu de la loi et a été représentée par un avocat tout au long de la procédure", a déclaré l'institution dans un communiqué. "Elle a fait appel de sa condamnation et de sa peine, et la Cour d'appel a rejeté son appel le 6 octobre 2022", a déclaré le bureau, ajoutant que son appel à la clémence présidentielle a également été rejeté. Mme Djamani est la première femme à être exécutée dans la ville-Etat depuis la sentence en 2004 Yen May Woen, une Singapourienne pendue pour trafic de drogue, a indiqué l'administration pénitentiaire de Singapour dans un courriel à l'AFP. Les exécutions judiciaires ont repris dans le centre financier asiatique en mars 2022, après une pause de deux ans pendant la pandémie de Covid-19. Depuis, 15 prisonniers ont été tués. (Belga)