Tour de France Femmes - Emma Norsgaard visiblement émue par sa victoire après "un début de saison très difficile"

Norsgaard a été la seule membre du trio d'échappées à tenir la distance, alors que le sprint s'organisait dans son dos. "Je savais que je ne pourrais pas gagner à la régulière", a-t-elle expliqué à propos de sa décision de partir dans l'échappée. "Il y avait de meilleures sprinteuses. J'ai vu une opportunité ce matin et je l'ai saisie." La coureuse de 24 ans devait essuyer ses larmes pour tenir son propos. "Je n'ai pas les mots. C'a été un début de saison très difficile. Je veux remercier tous ceux autour de moi. Je suis tellement émue. C'est la plus belle victoire de ma carrière." L'équipe Movistar célèbre sa 2e victoire du Tour de France Femmes, après le succès de l'Allemande Liane Lippert sur le 2e étape, devant Lotte Kopecky. "Il y a déjà eu beaucoup d'émotion avec Lianne. J'adore cette équipe", a célébré Norsgaard. "Il y a une ambiance incroyable." L'attention se portera sur la leader néerlandaise Annemiek van Vleuten, jeudi, avec l'étape-reine vers le Tourmalet. Mais Emma Norsgaard et l'équipe se permettront un petit moment de répit. "Nous allons fêter ça, ne vous inquiétez pas", a-t-elle assuré. (Belga)