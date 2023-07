Tour de Tchéquie - Florian Lipowitz remporte la 2e étape au sommet de Pustevny et prend la tête du général

Lipowitz compte 6 secondes d'avance sur Hagenes, et 27 sur Johannessen. Kamiel Bonneu (Flanders-Baloise), 9e de l'étape à 25 secondes, est 10e au classement général à 35 secondes. Son coéquipier Elias Maris, qui a fini dans le même groupe à la 6e place, est 12e dans le même temps. Jeudi, Milan Fretin, lui aussi de l'équipe Flanders-Baloise, avait terminé 2e du sprint de la 1re étape. L'étape du jour culminait à Pustevny, avec une ascension de 7,9 km à 6,7% que le peloton a parcouru une première fois en milieu d'étape avant de parcourir une boucle pour y conclure la journée. Florian Lipowitz s'est montré le plus rapide, devançant de 2 secondes Hagenes. Dans un groupe de poursuivants étiré, Johannessen a pris les devants pour couper la ligne en 3e, à 23 secondes. Samedi, la 3e étape reliera Moravska Trebová et Cervenohorské sedlo, après 161,5 kilomètres. Le profil difficile comprendra deux ascensions de 1re catégorie dans les 50 derniers kilomètres, avant une pente de 7,8 km à 5% vers l'arrivée. Le Tour de Tchéquie se terminera au bout de la 4e étape, dimanche, à Sternberk. Les équipes Flanders-Baloise, Bingoal-WB et Intermarché-Circus-Wanty se sont alignées sur la course. (Belga)