Un vélo cargo sillonne la Côte pour lutter contre les mégots de cigarette

En juillet, le vélo a parcouru les communes de Coxyde, du Coq et d'Ostende. En août, il est prévu qu'il traverse Bredene, Wenduine, Blankenberghe, Zeebruges et Knokke-Heist. Un slogan sera diffusé tout l'été: "Ce que tu jettes sur la route, tu le retrouveras". Selon les estimations, 4,5 milliards de mégots de cigarettes se retrouvent chaque année dans l'environnement dans le monde, tandis que les comptages unitaires effectués par l'OVAM montrent que les mégots de cigarette représentent 41 % des déchets en Flandre. "En tant qu'acteurs de la lutte contre les déchets et les dépôts sauvages, nous nous sentons responsables d'attirer l'attention des fumeurs sur le fait que jeter ses mégots dans la nature constitue un problème majeur. Grâce à notre vélo cargo, nous pouvons aller à la rencontre des gens et leur parler des dégâts causés par les mégots de cigarette", explique Jan Verheyen, porte-parole de Mooimakers. (Belga)