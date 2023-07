WTA Varsovie - Wickmayer veut battre Watson et défier Swiatek: "Affronter la N.1 chez elle serait super"

"En effet, il a plu toute la journée. Ce n'est pas facile d'attendre comme ça et d'avoir des matches postposés, mais il faut faire avec", a-t-elle raconté à Belga, alors qu'elle s'apprête à vivre un samedi animé. Si la météo le permet, la N.2 belge montera en effet sur le court en début d'après-midi pour son quart de finale contre sa partenaire de double, Heather Watson (WTA 146), 31 ans. "Elle revient très bien aussi et a déjà signé quelques beaux résultats cette saison (demi-finale à Nottingham, ndlr)", a-t-elle confié. "Je vais devoir imposer mon jeu et me battre sur chaque point, car elle ne va rien me donner. C'est ma partenaire de double cette semaine, et on s'entend très bien, mais nous sommes professionnelles. Donc, il n'y aura aucun cadeau." Et en cas de victoire, elle aurait de fortes chances de défier ni plus ni moins dans la foulée qu'Iga Swiatek (WTA 1), 22 ans, triple lauréate de Roland Garros. "Affronter la N.1 mondiale chez elle en Pologne serait super ! C'est une source de motivation supplémentaire, car c'est entre autres pour ce genre de match que je rejoue sur le circuit. Iga domine le tennis féminin, ce serait génial de pouvoir la jouer en demi. Mais d'abord, il faudra battre Watson", a-t-elle conclu. (Belga)