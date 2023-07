ATP Hambourg - Alexander Zverev et Laslo Djere s'affronteront en finale

Samedi, en demi-finales, Zverev, 19e joueur mondial et tête de série N.4, a battu le Français Arthur Fils (ATP 71) 6-2, 6-4. La rencontre a duré 1 heure et 32 minutes. Zverev, 26 ans, disputera sa première finale de la saison. L'Allemand compte 19 titres, le dernier remontant aux ATP Finals 2021, et a perdu 11 finales. Il n'a plus atteint le dernier acte d'un tournoi depuis le Masters 1.000 de Madrid en mai 2022. Djere, 57e à l'ATP, s'est joué 6-3, 6-2 du Chinois Zhang Zhizhen (ATP 79) en 1 heure de jeu. Le Serbe, 28 ans, disputera la cinquième finale de sa carrière. Il compte deux titres, le dernier en 2020 en Sardaigne. Zverev a remporté les deux précédents duels qui l'ont opposé à Djere. (Belga)