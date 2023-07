Australie: crash d'un hélicoptère militaire, quatre disparus

L'appareil, un Taipan MRH-90 de fabrication européenne, s'est crashé vers 22h30 vendredi soir près de l'île Hamilton dans l'Etat du Queensland (est). "A l'heure où nous vous parlons, les quatre membres de l'équipage n'ont pas encore été retrouvés", a déclaré M. Marles 12 heures après l'accident. Les manoeuvres militaires majeures entre Washington et Canberra, dans le cadre de l'exercice baptisé Exercise Talisman Sabre, ont été suspendues. Le ministre a précisé que l'appareil procédait à une mission d'entrainement impliquant deux hélicoptères, et que dès que le premier s'est abîmé en mer, le second a procédé à une opération de recherche et sauvetage. Cette opération se poursuivait dans la matinée samedi. "Nos espoirs et nos pensées vont à l'équipage et à leurs familles", a encore déclaré M. Marles lors d'une conférence de presse dans la matinée. En début d'année, un hélicoptère du même modèle s'est aussi écrasé en mer, au sud-est de l'Australie, sans faire aucun blessé. Cet incident survient alors que des réunions de haut niveau ont lieu non loin à Brisbane, capitale du Queensland, entre les ministres australiens et américains de la Défense et des Affaires étrangères. Un tel sommmet entre l'Australie et les USA n'avait plus eu lieu depuis 2019. (Belga)