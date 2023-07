Championnats de Belgique d'athlétisme - Elien Vekemans frôle le record national à la perche et est en bonne voie pour les Mondiaux

Vekemans dispose d'un record personnel à 4m50, à un centimètre du record de Belgique de Fanny Smets. A Bruges, Vekemans a tenté de franchir la barre à 4m52, sans succès. La limite pour une qualification directe aux Mondiaux se trouve à 4m71, mais Vekemans peut se qualifier via le World Ranking. Elle occupe actuellement la 36e place, précisément ce qu'exige Belgian Athletics. La période de sélection s'achève dimanche soir. Vekemans doit espérer que personne ne la dépasse d'ici-là. "J'ai toujours dit que les Mondiaux ne constituaient pas un objectif et que je verrais bien ce qui arrivait, mais à présent que je suis tout près, je commence à rêver", a déclaré Vekemans. "Je pense que je peux être raisonnablement confiante, mais j'espère que la confirmation viendra dans quelques jours. Participer à de tels Mondiaux serait très beau. Je suis contente de ma journée, même si j'ai un peu laissé filer les choses au moment de vérité. Mon réservoir d'énergie était vide à la fin du concours." Dans les séries du 400 mètres messieurs, Alexander Doom s'est montré le plus rapide en 47.42. Les trois frères Borlée sont absents et Jonathan Sacoor a également déclaré forfait au dernier moment. (Belga)