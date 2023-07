Clasica San Sebastian - Remco Evenepoel "surpris" par son sprint pour battre Pello Bilbao

Evenepoel a placé une première attaque à 73 km de l'arrivée, suivi par l'Espagnol Pello Bilbao (Bahrain Victorious), le Russe Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe) et l'Italien Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost). "Le plan n'était pas de partir si tôt mais j'ai vu que je manquais d'équipiers et j'ai attaqué pour voir si un groupe allait me suivre. J'ai eu la chance que de très bons coureurs ont sauté dans ma roue et nous avons bien roulé et collaboré." Vainqueur en solitaire lors de ses deux précédentes victoires, Evenepoel a cette fois dû battre Bilbao dans un sprint à deux. "Je savais que Pello était rapide. J'ai été surpris par mon sprint mais j'ai senti que j'avais vraiment de très bonnes jambes." Avec trois victoires, Evenepoel égale le record de victoires qu'il détient désormais avec l'Espagnol Marino Lejarreta, vainqueur en 1981, 1982 et 1987. Une préparation idéale pour la défense de son titre de champion du monde lors de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme prévue le dimanche 6 août à Glasgow en Écosse. "J'aime vraiment cette course même si les supporters soutenaient plus Pello cette fois. C'est une victoire qui donne de la motivation pour commencer la seconde partie de saison et prendre la route de Glasgow", a conclu Evenepoel. (Belga)