Coronavirus - RDC : levée du dispositif anti Covid-19 à tous les postes-frontières du pays

C'est la Régie des voies aériennes (RVA) qui a demandé, dans un communiqué publié jeudi, à tous ses services de prendre les dispositions pour démanteler les différents dispositifs de contrôle anti-Covid au niveau des postes frontaliers du pays, dont l'aéroport international de Kinshasa-N'Djili, la principale porte d'entrée pour les personnes voyageant en avion. Cette mesure est conforme aux instructions du Comité multisectoriel de lutte contre cette pandémie et actées le 14 juillet en Conseil des ministres. Concrètement, il ne sera plus question, pour le voyageur, de présenter un test covid ou une carte de vaccination à son départ ou à son arrivée dans un aéroport ou poste-frontière congolais, a précisé le site d'information Actualité.cd.. L'obligation de présenter un test Covid négatif pour toutes les personnes non vaccinées ou incomplètement vaccinées au départ du pays de provenance et/ou en quittant la RDC ou une carte de vaccination était l'une des mesures qui avaient été prises dans le passé par le comité multisectoriel congolais de lutte contre le coronavirus, a pour sa part rappelé l'agence congolaise de presse (ACP, officielle) reçue samedi à Bruxelles. La RDC a, comme de nombreux autres pays africains, été relativement épargnée par la pandémie. Moins de 1.500 décès liés au coronavirus y ont, selon les chiffres officiels, été recensés depuis le début de l'épidémie, qui a touché le pays en mars 2020. Mais il est probable que beaucoup de cas et de décès n'aient pas été détectés dans ce pays à l'infrastructure de santé peu développée. (Belga)