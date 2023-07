Coup d'Etat au Niger - Soutien "indéfectible" de Washington au président élu nigérien

M. Blinken a souligné que le coup d'État mettait en péril "des centaines de millions de dollars d'aide", mais que les États-Unis continueraient d'œuvrer à la "pleine restauration de l'ordre constitutionnel et de la gouvernance démocratique au Niger", selon son porte-parole Matthew Sullivan. Dimanche, "un sommet spécial" de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CÉDÉAO), à laquelle appartient le Niger, se tiendra à Abuja (Nigeria) pour évaluer la situation, avec de probables sanctions à la clé. Mais avant, le président français Emmanuel Macron ouvrira samedi après-midi un conseil de défense et de sécurité nationale sur ce pays, où 1500 soldats de la France sont actuellement déployés. Les États-Unis en comptent plus leur part environ un millier sur place. (Belga)