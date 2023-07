Départs en vacances: plus de 1.000 km de bouchons cumulés à la mi-journée

Le pic a été atteint vers 11h40 avec plus de 1.080 km de bouchons relevés sur l'ensemble du réseau routier national, un niveau "exceptionnel", indique la courbe des diffusée sur le site internet de Bison Futé.

L'autoroute A10 qui relie la région parisienne au Sud-ouest enregistrait ainsi plus de 140 km de ralentissements vers midi. La région, toujours très prisée des vacanciers, subissait à 12h00 quelque 282 km de bouchons au total, soit plus du double enregistré une semaine plus tôt.

Dans le sud-est, également très touché par ces départs en vacances massifs, l'autoroute A7 (Lyon-Marseille) enregistrait plus de 130 km de ralentissements et l'A9 plus d'une centaine, lors du pic de la mi-journée.

La circulation routière était déjà très dense vendredi en fin de journée, avec là encore plus de 1.000 km de ralentissements cumulés.

Bison Futé avait classé la journée de vendredi rouge dans la moitié ouest du pays et celle de samedi affiche la même couleur sur l'ensemble du réseau dans le sens des départs.

La circulation s'annonçait plus fluide dans le sens des retours, classée verte partout hormis dans le quart nord-ouest où elle était classée "difficile" (orange).

Elle est annoncé verte dimanche dans les deux sens sur l'ensemble du pays.