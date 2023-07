Euro de basket féminin U20 - La Belgique débute par une victoire contre la Lettonie

Habibatou Bah et Nastja Claessens ont été les joueuses les plus prolifiques côté belge avec chacune 18 points. Julia Franquin a elle ajouté 12 points et Valentine Cambioli 11. Avec ce succès, la Belgique occupe provisoirement la tête du groupe D en attendant le match entre l'Italie et la Turquie samedi à 19h30 heure belge. Les joueuses de Philip Wolk affronteront encore la Turquie dimanche à 14h30 et l'Italie mardi à 12h00. Les seize équipes engagées dans cet Euro, réparties en quatre groupes, disputent les huitièmes de finale. (Belga)