FOJE - Les volleyeurs et le gymnaste Kyano Schepers au pied du podium lors de la dernière journée

En volley, la Belgique s'est inclinée 3-0 contre la République tchèque dans le match pour le bronze. Les sets se sont achevés 25-17, 25-23 et 25-20. La France, qui avait éliminé 3-1 les Belges en demi-finales vendredi, a remporté l'or après une victoire 3-1 (25-23, 25-15, 22-25, 25-20) sur l'Italie. Kyano Schepers s'est classé quatrième de la finale des barres parallèles, avec un score de 13,133 points. Le Bulgare Yoan Ivanov a été titré avec 13,900 points, devant deux Ukrainiens, Ivan Rudyi (13,800) et Sviatoslav Shved (13,266). La Belgique termine cette édition du FOJE avec quatre médailles: l'or de Nafy Thiam (lancer du poids), l'argent d'Ashkab Isayev (judo, -50 kg) et le bronze de Léna Antoine (judo, -44 kg) et Laura Ooghe (saut en longueur). En 2022, à Banska Bystrica, en Slovaquie, la Belgique avait ramené deux médailles, toutes deux en or, grâce à Ylio Philtjens à la perche et Cedric Keppens en cyclisme sur route. Le FOJE est une compétition multisports destinée aux jeunes athlètes européens âgés entre 12 et 18 ans. Seuls les sports olympiques sont inscrits au programme. (Belga)