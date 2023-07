FOJE - Nafy Thiam et Ashkab Isayev désignés comme porte-drapeaux de la cérémonie de clôture

La lanceuse de poids Nafy Thiam a offert une médaille d'or à la Belgique et le judoka Ashkab Isayev a remporté l'argent (-50kg). Léna Antoine (judo, -44kg) et Laura Ooghe (saut en longueur) ont décroché le bronze. "Je suis très heureuse de pouvoir porter le drapeau belge et de représenter la délégation belge ici à Maribor, c'est un honneur pour moi", a déclaré Thiam. "Je suis fier et j'ai hâte d'y être ! C'est un grand honneur pour moi, mais j'aurai quand même un peu le trac ce soir", a ajouté Isayev. La cérémonie de clôture se déroulera sur la place principale de Maribor, au centre de la vieille ville. 3.600 jeunes athlètes ont participé à cette 17e édition estivale du FOJE. Lors de la cérémonie d'ouverture, le 23 juillet, Ylio Philtjens et Camille Sonneville ont porté le drapeau belge dans le stade. (Belga)