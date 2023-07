Formule E - Stoffel Vandoorne 14e de la première course à Londres, Jake Dennis champion du monde

La safety car est intervenue à deux reprises. Un drapeau rouge a même été sorti par les commissaires de la course à cinq tours de la fin à la suite de l'arrêt sur le circuit de l'Allemand René Rast (Neom McLaren). Dans l'avant-dernier tour de la course, plusieurs véhicules ont été pris dans un carambolage qui a de nouveau obligé la sortie d'un drapeau rouge et un retour aux stands. Parti de la 8e place sur la grille, Vandoorne était proche de se maintenir voire de gagner une place mais il a chuté au classement de la course pour terminer 14e. Au classement général, Jake Dennis est premier et champion du monde avec 213 points. Il est suivi par Mitch Evans, vainqueur du jour, et ses 176 points qui lui permettent de passer devant Nick Cassidy, relégué à la troisième place avec 174 points. Le deuxième ePrix de Londres, sur le circuit ExCel (2,09 km et 20 virages) aura lieu ce dimanche à 18h03. Les essais libres auront lieu à 11h30 et les qualifications, elles, dès 13h40. (Belga)