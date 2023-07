Jupiler Pro League - Charleroi contraint au partage face à OHL

Dans un stade vide à cause du huis clos imposé à la suite d'incidents survenus la saison passée, les Carolos ont eu besoin de dix minutes et d'un but de Dabbagh pour ouvrir le score à domicile (10e). Cependant, l'exclusion de Stulic, le premier carton rouge de la saison en Jupiler Pro League, quelques minutes plus tard s'est avéré être un coup dur pour le Sporting qui semblait pourtant bien dans son match (16e). Malgré leur supériorité numérique, les Louvanistes n'ont pas réussi à se montrer vraiment dangereux malgré un pourcentage de possession de balle en leur faveur. De quoi permettre à Charleroi de rentrer aux vestiaires avec l'avantage au score. En deuxième période, OHL, dans la même situation, n'est pas parvenu à trouver la faille jusqu'à dix minutes du terme. Après intervention du VAR, les Louvanistes ont obtenu un penalty, converti par Opoku (83e), et ont ainsi totalement relancé la rencontre. Les deux équipes sont reparties avec un point. En soirée, le RWDM et Genk lanceront leur saison lors du dernier match de samedi (20h45). Plus tôt dans la journée, Eupen et Westerlo ont partagé au Kehrweg (2-2). (Belga)