Jupiler Pro League - Le RWDM s'incline 0-4 face à Genk pour son retour en D1

Le RWDM héritait de deux belles occasions en début de rencontre, mais le poteau repoussait la frappe de Mickaël Biron (12e) et Maarten Vandevoordt détournait la reprise d'Abner (16e). Genk trouvait l'ouverture à la 31e minute. Après une récupération dans le camp molenbeekois, Joseph Paintsil centrait de la droite pour Alieu Fadera, qui déviait dans le but. Brian Heynen doublait la mise sur un penalty sifflé pour une faute de Jonathan Heris sur Fadera (37e). Le RWDM jouait encore de malchance: une reprise de Niklo Dailly échouait sur la transversale (40e). Juste avant la pause, sur un corner, Théo Defourny repoussait la volée de Heynen, mais Daniel Munoz suivait bien et portait le score à 0-3 de la tête (44e). Fort de son avantage, Genk contrôlait la seconde période. Carlos Cuesta, de la tête, sur corner, marquait le quatrième but limbourgeois (70e). Genk rejoint l'Union Saint-Gilloise, victorieuse 2-0 d'Anderlecht vendredi, en tête du classement. Westerlo et Eupen, qui ont partagé 2-2, ainsi que Charleroi et Oud-Heverlee Louvain, qui se sont neutralisés 1-1, suivent avec 1 point. Anderlecht et le RWDM ferme la marche. Quatre rencontres sont au programme dimanche: Antwerp/Cercle Bruges à 13h30, La Gantoise/Courtrai à 16h00, Club Bruges/Malines à 18h30 et Saint-Trond/Standard à 19h15. (Belga)