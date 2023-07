La Liga - Valence résilie le contrat de Cavani, qui rejoint Boca Juniors

Cavani, qui portera le numéro 10, va signer un contrat jusqu'en décembre 2024 et est attendu à Buenos Aires dans les prochaines heures pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers qui se préparent pour les huitièmes de finale de la Copa Libertadores. "Heureux de t'avoir à la maison", s'est réjoui le club dans un message posté sur son compte Twitter, devenu "X", accompagné d'une vidéo de certains de ses buts et de son nouveau maillot. L'Uruguayen jouait à Valence depuis l'été 2022. Il y a inscrit sept buts et délivré deux passes décisives en 28 matchs la saison dernière. Valence a terminé à la 16e place de la Liga, juste au-dessus de la zone de relégation. Avant son passage en Espagne, Edinson Cavani a, entre autres, joué pour Naples, le Paris Saint-Germain et Manchester United. (Belga)