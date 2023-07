Mondiaux de natation - Le relais mixte australien s'impose avec un record du monde sur le 4x100m libre

Jack Cartwright, Kyle Chalmers, Shayna Jack et Mollie O'Callaghan composaient le relais qui a enlevé la médaille d'or. Près de deux secondes plus tard, les États-Unis ont pris la médaille d'argent, alors que la Grande-Bretagne a terminé 3e avec un nouveau record d'Europe en 3:21.68. En 800m nage libre, l'Américaine Katie Ledecky a remporté son 6e titre de la discipline. Elle s'est imposée en 8:08.87 pour enlever son 16e sacre mondial en individuel, le 21e en comptant les relais. Ledecky a rapidement pris une large avance sur ses poursuivantes, la Chinoise Li Bingjie et l'Australienne Ariarne Titmus terminant 2e et 3e à plus de 4 secondes, chacune avec des records continentaux. L'Australienne Kaylee McKeown a défendu avec succès son titre sur le 200m dos. Elle a glané sa troisième médaille d'or des Mondiaux après le 50 et le 100m dos, en signant un temps de 2:03.85 devant l'Américaine Regan Smith et la Chinoise Xuwei Peng. Le Français Maxime Grousset s'est offert son premier sacre mondial individuel sur le 100m papillon. Il a terminé en 50.14, devant le Canadien Josh Liendo et l'Américain Dare Rose. Grousset avait déjà pris le bronze sur le 50m papillon et sur le 100m nage libre. (Belga)