PGA Tour - Lee Hodges renforce sa première place sur le 3M Open

Hodges (28 ans), qui a signé son meilleur résultat cette saison avec une 6e place au Texas Open, a réussi un deuxième tour consécutif sans la moindre faute. Après avoir rendu une carte de 63 jeudi, le natif d'Huntsville en Alabama a réussi sept birdies pour terminer la journée en 64 et totaliser 127 coups. Son plus proche poursuivant, l'Américain Tyler Duncan, pointe à 4 coups tandis qu'un quatuor compte 5 coups de plus qu'Hodges et partage la troisième place du podium. (Belga)