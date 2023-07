Plusieurs blessés dans un accident samedi matin sur l'A7 à Saint-Ghislain

Une voiture de marque Audi A3 immatriculée en France circulant à très vive allure s'est approchée d'une Mercedes qui roulait à 120-130 km/h. Les deux voitures se sont rabattues sur la troisième bande de circulation, où elles sont entrées en collision avant de percuter un troisième véhicule. Les débris de l'accident ont endommagé une quatrième voiture. Le parquet a précisé que six personnes se trouvaient à bord de l'Audi A3 dont le conducteur n'avait plus son permis et était sous influence. L'individu s'est fracturé une cheville dans l'accident. Deux passagères assises à l'arrière de la voiture ont été blessées, une d'entre elles étant touchée à la colonne vertébrale et au niveau du bassin. Les personnes se trouvant dans les trois autres voitures impliquées ont été légèrement blessées. Le dossier a été mis à l'instruction. (Belga)