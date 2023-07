Tour de France Femmes - Veronica Ewers déclare forfait à la suite d'une fracture de la clavicule

Ewers a été impliquée dans une chute avant l'arrivée de la 6e étape à Blagnac, vendredi. Elle avait coupé la ligne en avant-dernière position, à 9:56 de la Danoise Emma Norsgaard. Les examens qu'elle a subis à la suite de l'étape ont révélé une fracture de la clavicule à cause de laquelle l'Américaine ne pourra pas poursuivre la course. Veronica Ewers avait terminé à la 9e place du classement général de la 1re édition du Tour de France Femmes l'année dernière, et avait accroché la 4e place du Tour d'Italie féminin au début du mois de juillet. (Belga)