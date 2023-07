Un bus de De Lijn contre un arbre à Heers: le chauffeur est décédé

En raison du choc, le chauffeur, âgé de 43 ans, a été éjecté. Une ambulance et une équipe d'aide médicale urgente se sont rendues sur les lieux. La victime a été ranimée sur place avant d'être transféré à l'hôpital Jessa de Hasselt dans un état critique. Elle y a succombé à ses blessures. Une enquête sur les causes de ce grave accident est en cours. Touchés par ce décès brutal, plusieurs collègues de la victime, rattachés au dépôt de Landen, n'ont pas été en mesure de reprendre le travail. Plusieurs lignes (21a, 23a, 38 et 346) ont connu des perturbations. (Belga)