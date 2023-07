Une femme interpellée à Visé après avoir blessé plusieurs personnes à coups de couteau

Une femme née en 1993 s'est rendue, vendredi après-midi à Visé, chez une rivale amoureuse, équipée d'un couteau, avec l'intention de la blesser. Après avoir discuté avec elle sur le trottoir, la rivale et l'une de ses amies ont tenté de maîtriser l'agresseuse qui s'est retrouvée sur le sol, frappant au passage ses deux interlocutrices. L'une a été blessée à la main et a dû être recousue. La seconde a également été touchée et présente une incapacité de travail initiale de six jours. Des passants sont intervenus pour désarmer la suspecte qui a alors pris la fuite avant d'être rapidement interpellée par les policiers de la zone de la Basse-Meuse. Elle a aussitôt été privée de liberté. L'intéressée a été déférée samedi matin au parquet de Liège. Un juge d'instruction a été saisi du dossier et la délivrance d'un mandat d'arrêt a été requise à l'encontre de la jeune femme. (Belga)