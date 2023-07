WTA Lausanne - Elisabetta Cocciaretto et Clara Burel joueront pour le titre

Cocciaretto, 42e joueuse mondiale, tête de série N.2, a pris la mesure 6-7 (3/7), 7-6 (8/6), 7-5 de la Hongroise Ana Bondar (WTA 155). La rencontre a duré 3 heures et 34 minutes. Cocciaretto, 22 ans, disputera la deuxième finale de sa carrière après sa victoire à Hobart en début de saison. Burel, 84e à la WTA, est venue à bout de sa compatriote Diane Parry (WTA 90/N.9) 4-6, 7-6 (7/2), 6-3 après 2 heures et 28 minutes de jeu. Burel, 22 ans, avait joué, et perdu, à Lausanne en 2021, la seule finale de sa carrière sur le circuit WTA. Cocciaretto a remporté le seul affrontement précédent entre les deux joueuses, en 2022 à Makarska. (Belga)