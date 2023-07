WTA Prague - La joueuse russe Anastasya Pavlyuchenkova interdite d'entrée en République tchèque

"Je ne pourrai pas participer à Prague la semaine prochaine. Je continue ma préparation sur dur pour les séries américaines. Rendez-vous à Cincinnati", a indiqué sur Instagram dans la nuit de vendredi à samedi Pavlyuchenkova, ancienne N.11 mondiale et tombeuse d'Elise Mertens (WTA 30) en 1/8e de finale de Roland-Garros cette année. Elle a également partagé un communiqué de l'Association des joueuses de tennis (WTA) évoquant "les athlètes interdits d'entrée en République tchèque". "Malgré leur neutralité, certaines joueuses de la WTA se voient refuser par les autorités tchèques, la possibilité de participer à l'événement WTA 250 prévu à Prague la semaine prochaine", constate ce communiqué. L'instance rappelle dans ce communiqué que ses règles "stipulent que toutes les joueuses doivent être autorisées à participer à la WTA sur la base de leur mérite uniquement, sans discrimination", et promet de "(continuer) à examiner la situation en tenant compte des considérations importantes liées à ces questions géopolitiques complexes". Selon l'Agence de presse tchèque CTK, trois joueuses russes devaient prendre part aux qualifications ce week-end, tandis que la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich devait participer au tournoi la semaine prochaine. Greet Minnen (WTA 113) a été éliminée au 1er tour des qualifications plus tôt dans la journée. En juin, en réponse à l'invasion russe de l'Ukraine, le gouvernement tchèque a approuvé l'interdiction de la participation de sportifs russes et bélarusses aux compétitions et aux matchs sur le territoire tchèque. (Belga)