Affrontements dans un camp palestinien du Liban: un mort et six blessés

Les heurts ont fait "un mort et six blessés parmi les résidents du camp, dont des enfants", a indiqué Mounir al-Maqdah, un haut responsable du Fatah, le mouvement du président palestinien Mahmoud Abbas. "Nous nous efforçons de mettre fin aux affrontements et de livrer les personnes impliquées dans l'incident", a-t-il ajouté. Des affrontements entre groupes rivaux ont souvent lieu à Aïn el-Héloué où vivent 54.000 réfugiés palestiniens, auxquels s'ajoutent des milliers d'autres Palestiniens ayant fui la guerre en Syrie. "Un islamiste du groupe al-Shabab al-Muslim a été tué, et un dirigeant du groupe figure parmi les blessés", a précisé une source palestinienne à l'intérieur du camp, qui a demandé à ne pas être identifiée pour des raisons de sécurité. Les affrontements ont opposé des membres du Fatah à des groupes islamistes dans ce camp - le plus grand du Liban, qui échappe à l'autorité du gouvernement -, a indiqué la source. L'incident s'est produit environ deux mois après que des échauffourées similaires ont tué un membre du Fatah dans le même camp. L'agence de presse officielle libanaise NNA a fait état d'une "tentative d'assassinat visant un militant islamiste" qui a secoué le camp samedi, sans faire état de victimes. En vertu d'un accord de longue date, l'armée ne pénètre pas dans les camps palestiniens où la sécurité est assurée par des factions palestiniennes. En conséquence, il existe des zones de non-droit au sein des camps et Aïn el-Héloué est connu pour avoir accueilli des extrémistes et des personnes en cavale. (Belga)