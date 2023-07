ATP Hambourg - Gillé-Vliegen, battus en finale par Krawietz-Puetz : "Il y a beaucoup de points positifs"

"Nous n'avons pas grand-chose à nous reprocher", a confié Sander Gillé après la défaite. "Les Allemands ont vraiment disputé une excellente finale. Ils se sont surtout montrés impressionnants au service. Nous avons eu quelques occasions (4 balles de break, ndlr), mais ils les ont chaque fois bien annihilées. Nous les connaissons depuis longtemps. Nous les avions d'ailleurs encore affrontés l'an dernier ici même dans le cadre de la Coupe Davis. Et je dois dire qu'ils ont sorti l'une de leurs meilleures prestations." Sander Gillé et Joran Vliegen peuvent en tout cas être très satisfaits de leur parcours en Allemagne, qui les a vus atteindre leur première finale dans un tournoi ATP 500 du circuit, un mois et demi après avoir disputé celle de Roland Garros. "Il y a beaucoup de points positifs", a poursuivi le droitier de Hasselt. "Nous avons franchi une nouvelle étape dans notre carrière avec cette première finale dans un tournoi ATP 500. Nous avons disputé quatre bons matches, ce qui signifie que nous parvenons à être constants à un haut niveau. C'est très important pour la suite de la saison. Et nous avons pris de nouveaux points dans la course au Masters. Nous partons ce lundi pour Washington pour entamer la tournée américaine. Les conditions seront très différentes. Cela fait un petit temps que nous n'avons plus joué sur dur, mais la confiance est là." (Belga)