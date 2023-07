ATP Hambourg - Sander Gillé et Joran Vliegen s'inclinent en finale

Les deux duos se sont créés chacun trois balles de break dans le premier set, mais aucun n'a su convertir celles-ci. Ainsi, dans le tie-break, les Allemands ont réussi à chiper le service d'entrée à Gillé et Vliegen pour conclure. Krawietz et Pütz ont profité de la dynamique pour breaker d'entrée la paire belge de Coupe Davis, qui a manqué de transformer une balle de contre-break dans la foulée. Ils ont ensuite défendu leur service avec succès afin de s'imposer. Il s'agissait pour Gillé et Vliegen de la 4e finale sur le circuit ATP cette saison, avec des victoires à Pune et à Estoril et une défaite à Roland-Garros. C'était cependant la première fois que les deux joueurs se retrouvaient au dernier stade d'un tournoi ATP 500, ayant joué huit finales d'ATP 250 et une en Grand Chelem. Grâce à ce résultat, Joran Vliegen devrait gagner deux rangs au classement ATP du double, qui sera mis à jour lundi. Il passera donc 23e devant Sander Gillé, toujours 24e. (Belga)