"Barbie" atomise toujours le box-office nord-américain

Avec Margot Robbie et Ryan Gosling, "Barbie" accumule 93 millions de dollars de recettes ce week-end, portant le total depuis sa sortie à 351 millions au Canada et aux Etats-Unis. Avec quelque 423 millions de recettes à l'international, les revenus du film de Greta Gerwig sur la poupée totalisent à ce stade 774 millions de dollars dans le monde. Cet immense succès commercial, en plus de celui d'"Oppenheimer", apporte de l'air frais aux cinémas américains, durement touchés par le Covid-19 et la bascule du public vers les services de streaming. Portrait tortueux du concepteur de la bombe atomique, le film de Christopher Nolan réalise lui 46 millions de dollars de recettes, avec un total depuis sa sortie à 400 millions de dollars dans le monde. (Belga)