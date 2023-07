Challenger de Zoug - De Loore, battu en finale par Rinderknech : "J'espère en tirer profit à l'US Open"

"Je suis très heureux de ce que j'ai accompli cette semaine, mais Rinderknech a très bien joué", a-t-il confié à Belga. "J'ai eu quelques balles de break dans le deuxième set, mais il a extrêmement bien servi. Et il a continué, alors que moi j'ai commis quelques petites erreurs. J'ai également commencé à avoir un peu mal au dos, mais tout le mérite lui revient. Il a grandi dans le match et il n'a plus rien lâché ensuite." Joris De Loore n'aura toutefois pas à rougir de son parcours à Zoug, où il a battu le Suisse Dominick Stricker (ATP 106), tête de série N.2, au premier tour, puis surtout Fabio Fognini, 36 ans, ancien N.9 mondial, 7-6 (7/3), 6-1 pour se hisser en finale. "Je suis très fier d'avoir pu battre Fabio", a-t-il poursuivi. "Ce ne fut certainement pas facile, notamment en raison de cette interruption due à la pluie. Mais j'ai disputé un super match. Même s'il n'était plus tout à fait présent dans le deuxième set, il fallait rester très solide, pour éviter qu'il puisse connaître un sursaut et revenir. Je ne m'attendais pas spécialement à atteindre la finale, mais j'ai affiché beaucoup de sérénité et je me suis toujours battu jusqu'au bout. Et j'ai été récompensé. Cela me donne beaucoup de confiance pour la suite. Je sais comment je dois jouer et j'espère en tirer profit à l'US Open", a-t-il conclu. (Belga)