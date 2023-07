Championnats de Belgique d'athlétisme - Helena Ponette gagne le 400 mètres avec un bon chrono malgré la pluie

Ponette a devancé Naomi Van Den Broeck, qui a couru en 52.61. Avant les championnats de Belgique, Ponette était 35e du World Ranking, le top-36 se qualifiant pour Budapest. On peut supposer qu'elle va encore progresser dans ce classement et se qualifier. Ce sera par contre trop juste pour Van Den Broeck. "Il y avait beaucoup de vent, beaucoup de pluie et la piste était très usée", a raconté Ponette. "Les conditions étaient donc tout sauf bonnes. Je pense donc que j'ai réalisé une solide prestation. Je suis contente. J'ai démarré délibérément fort. À la fin, je sentais Naomi se rapprocher, mais je suis heureuse d'avoir pu la contenir. Je pense que la qualification aux Mondiaux est dans la poche et j'essaierai de franchir les séries." Les Cheetahs, plus fortes que jamais, semblent avoir des chances de briller à Budapest. "Toute l'équipe est effet en bonne forme cette saison", a ajouté Ponette. "La finale doit être l'objectif minimum et après nous verrons bien ce qui est encore possible." Ponette discutera de sa participation au relais mixte après les championnats. "Mais cela risque de faire un peu trop bien sûr", a-t-elle conclu. (Belga)