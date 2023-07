F1 - GP de Belgique - Max Verstappen s'impose pour la troisième fois de suite à Spa-Francorchamps

Parti en pole position, Leclerc a été dépassé dans le premier tour, peu avant le virage des Combes, par Perez. Verstappen a lui grimpé à la 4e place, profitant notamment d'un accrochage entre Carlos Sainz (Ferrari) et Oscar Piastri (McLaren) dans le premier virage. L'Australien a été contraint à l'abandon. Le double champion du monde en titre a poursuivi sa remontée, dépassant le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) dans le 6e tour, Leclerc dans le 9e et Perez dans le 17e pour prendre la tête du Grand Prix et ne plus la lâcher. Verstappen signe la 45e victoire de sa carrière, la 10e cette saison et la 8e de suite. Le natif d'Hasselt conforte un peu plus sa place de leader du championnat avec 315 points devant Perez, 2e avec 189 points. L'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin), 5e du Grand Prix, et Lewis Hamilton, 4e et récompensé d'un point supplémentaire pour avoir réalisé le tour le plus rapide, se partagent la 3e place avec 151 points. Les pilotes vont désormais profiter d'une longue pause estivale de quatre semaines avant le prochain Grand Prix prévu aux Pays-Bas sur le circuit de Zandvoort le dimanche 27 août. (Belga)