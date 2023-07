F1 - GP de Belgique - Un week-end sans points pour Amaury Cordeel en Formule 2

Cordeel était 12e des qualifications avant de voir son unique chrono annulé pour non-respect des limites de la piste. Le pilote Invicta Virtuosi a donc été relégué au 21e et avant-dernier rang, sans temps, et contraint de s'élancer en dernière ligne des deux courses au programme. Lors de la course sprint disputée samedi après-midi, Cordeel a calé après avoir effectué un tête-à-queue dès le 2e tour au virage de Stavelot, provoquant ainsi la sortie de la voiture de sécurité pour dégager sa monoplace. La course principale disputée samedi matin n'était guère mieux pour l'ancien champion de Formule 4 espagnole, 16e et dernier pilote classé. La course sprint a été remportée par le Brésilien Enzo Fittipaldi. Le pilote de l'écurie Rodin Carlin a devancé le Hollandais Richard Verschoor (Van Amersfoort), finalement déclassé pour une cartographie d'accélérateur non-conforme. Le podium a été complété par le Français Théo Pourchaire (ART) et le Norvégien Dennis Hauger (MPM). La course principale, marquée par la sortie de piste du leader du championnat Frederik Vesti (Prema) dans le tour de mise en grille, a été remportée par l'Australien Jack Doohan, coéquipier de Cordeel, devant Pourchaire, nouveau leader du championnat, et Fittipaldi. La prochaine manche du championnat de Formule 2 aura lieu à Zandvoort, aux Pays-Bas, le week-end du 27 août. (Belga)