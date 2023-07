Formule E - Nick Cassidy s'offre le dernier ePrix de la saison, Stoffel Vandoorne 5e

Cette dernière course a été disputée sur une piste rendue très humide par la pluie abondante. Le départ a d'ailleurs été reporté. Parti en pole, Cassidy a concrétisé cette place de départ en signant la quatrième victoire de la saison. Il a devancé de 4.934 son compatriote Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) et de 16.295 le nouveau champion du monde Dennis. Vandoorne s'est élancé de la cinquième place et a franchi la ligne à cette position, 26.290 après le vainqueur. Champion en titre, Vandoorne a obtenu une quatrième place à Jakarta, en Indonésie, lors de la 10e manche, comme meilleur résultat cette saison. Dennis remporte le championnat avec 229 points, 30 de plus que Cassidy (199), qui dépasse in extremis Evans, troisième avec 197 points. Vandoorne finit onzième avec 56 unités. (Belga)