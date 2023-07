Formule E - Vandoorne partira 5e sur la grille du 2e ePrix de Londres, la dernière course de la saison

Au lendemain du sacre du Britannique Jake Dennis (Avalanche Andretti), successeur de Vandoorne au palmarès du championnat du monde, le pilote courtraisien a atteint la phase de duel des qualifications où il s'est incliné au premier tour contre le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar TCS). Ce dernier, en pole position samedi pour le premier ePrix de Londres, a pris la 2e place sur la grille, devant le Français Norman Nato (Nissan) et Jake Dennis. La dernière course de la saison de Formule E partira à 18h03 heure belge. Actuellement 12e au classement des pilotes, le champion du monde 2022 Stoffel Vandoorne ne peut plus espérer qu'un top 10. (Belga)