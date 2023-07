Invaion de l'Ukraine - La ville de Soumy frappée par un missile russe, au moins un mort

"Le soir du 29 juillet, un missile ennemi a frappé un établissement éducatif. Des agents de police travaillent sur la scène, mesurant les conséquences" de l'attaque, a expliqué la même source sur Telegram, rapportant un bilan initial d'"au moins un civil mort et cinq blessés". "La police, les secouristes et les médecins sont actifs sur place", a précisé la police. La lutte contre les "conséquences de l'incendie" provoqué par le tir de missile est en cours, a-t-elle poursuivi. Selon le média public Suspilne, l'un des bâtiments de la structure éducative a été détruit par l'explosion qui s'est produite "vers 20H00" locales. Sur des images diffusées par Suspilne, apparaissent les décombres de cet édifice. Début juillet, une attaque de drones russes avait frappé un immeuble d'habitation à Soumy, faisant trois morts et 21 blessés. (Belga)