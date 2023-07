Invasion de l'Ukraine - Attaque de drones sur Moscou déjouée, reprise des vols

"Des drones ukrainiens ont attaqué cette nuit. Les façades de deux tours de bureaux de la ville ont été légèrement endommagées. Il n'y a pas de victimes ni de blessés", a expliqué le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, sur Telegram. L'attaque, de trois drones au total, a été déjouée, a indiqué le ministère russe de la Défense, ajoutant que l'un avait été abattu et que les deux autres, "neutralisés par la guerre électronique", s'étaient écrasés sur un complexe de bâtiments. L'aéroport international Vnoukovo, dans le sud-ouest de Moscou, a été brièvement fermé au trafic et les vols déroutés, a affirmé l'agence de presse russe TASS, citant les "services d'aviation", avant d'annoncer leur reprise peu après. Les attaques contre Moscou et ses environs, situés à près de 500 kilomètres de la frontière ukrainienne, étaient assez rares depuis le début du conflit en février 2022, jusqu'à ce que plusieurs incursions de drones se produisent en 2023. Celle rapportée dimanche est la dernière d'une série d'attaques de drones, dont celle contre le Kremlin et des villes russes près de la frontière avec l'Ukraine, que Moscou attribue à Kiev. Plus tôt en juillet, la Russie avait affirmé avoir abattu cinq drones ukrainiens qui avaient déjà perturbé le fonctionnement de l'aéroport Vnoukovo. Ces attaques surviennent quelques semaines après le lancement de la contre-offensive ukrainienne, destinée à reprendre les territoires occupés par la Russie. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a blâmé ces attaques qui "seraient impossibles sans l'aide apportée au régime de Kiev par les Etats-Unis et ses alliés de l'Otan", selon lui. (Belga)