Invasion de l'Ukraine - La guerre arrive en Russie, dit Zelensky après l'attaque de drones à Moscou

"Progressivement, la guerre revient sur le territoire de la Russie, dans ses centres symboliques et ses bases militaires, et c'est un processus inévitable, naturel et absolument juste", a-t-il déclaré lors de son adresse quotidienne, en marge d'une visite à Ivano-Frankivsk (ouest). "L'Ukraine devient plus forte", a-t-il ajouté, tout en prévenant que le pays devait se préparer contre de nouvelles attaques visant ses infrastructures énergétiques l'hiver prochain. La Russie a annoncé dimanche matin avoir repoussé dans la nuit deux attaques distinctes de drones ukrainiens, l'une ayant visé la péninsule annexée de Crimée et l'autre Moscou. Dans la capitale russe, dont l'aéroport international a été brièvement fermé, deux tours de bureaux du principal quartier d'affaires de la ville ont été légèrement endommagées. Plusieurs fenêtres de ces bâtiments ont été soufflées, des poutres en acier rendues visibles et des documents éparpillés au sol, selon un photographe de l'AFP. Le ministère russe de la Défense a précisé que l'attaque sur Moscou a impliqué trois drones, l'un ayant été abattu et les deux autres "neutralisés par la guerre électronique". (Belga)