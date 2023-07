Invasion de l'Ukraine - Russie: attaques de drones ukrainiens à Moscou où tous les vols sont suspendus

Une explosion a eu lieu aux 5e et 6e étages d'un bâtiment de 50 étages, sans faire de blessé, avaient indiqué les services d'urgence à l'agence de presse russe TASS. Un autre bâtiment aurait aussi été endommagé, selon les autorités de la ville. "Des drones ukrainiens ont attaqué cette nuit. Les façades de deux tours de bureaux de la ville ont été légèrement endommagées. Il n'y a pas de victimes ni de blessés", a pour sa part indiqué le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, sur Telegram. Peu avant, les services de maintien de l'ordre russes avaient signalé à l'agence TASS que les unités de défense aériennes avaient repoussé une attaque par deux drones à l'ouest de Moscou. Des témoins ont aussi rapporté avoir entendu des explosions à l'est de la ville. Une restriction temporaire des avions dans la zone aérienne de Moscou a été introduite, ont encore annoncé les services d'urgence à cette agence de presse. L'aéroport Vnukovo de Moscou est fermé aux départs et arrivées, les vols sont redirigés vers d'autres aéroports, ont indiqué les services de l'aviation russe, à TASS. Les autres aéroports de la capitale fonctionnent normalement. (Belga)