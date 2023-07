Jumping CSI de Dinard - Grégory Wathelet et Nicola Philippaerts dans le top 5 du Grand Prix gagné par Max Kühner

Dix des quinze paires qualifiées pour le barrage ont effectué un parcours sans faute. C'est le cas de Gille Thomas et Luna, qui ont terminé dixièmes. En compagnie de Floris, Jérôme Guéry a renversé une barre dans la première manche et s'est classé 20e. La victoire est revenue à Max Kühner. Avec son hongre de 12 ans Elektrik Blue, l'Autrichien a devancé l'Irlandais Shane Sweetnam sur James Kann Cruz d'une seconde et demie et le Suisse Martin Fuchs sur Leone Jei de 1.68 (Belga)