Jupiler Pro League - La Gantoise a remonté le handicap concédé en début de match face à Courtrai

Chez les Buffalos, Hein Vanhaezebrouck a opté pour Paul Nardi dans les buts en championnat et a titularisé Andrew Hjulsager et Alessio Castro-Montes, réservistes en Conference League, jeudi. Du côté des Kerels, Edward Still a lancé Lars Montegnies, 17 ans, un milieu formé au club. Si dès le coup d'envoi l'attaque gantoise a essayé de se montrer, la défense n'était pas encore en place et sur une longue transversale, le ballon est arrivé à Kadri, qui a ouvert la marque après un une-deux avec Massimo Bruno (5e, 0-1). Du côté des Kerels, la maladresse a également touché Radovanovic: alors qu'il était seul, le défenseur serbe a dévié dans son but un centre inoffensif d'Orban (8e, 1-1) Malgré des reprises manquées d'Orban (15e) et Cuypers (17e), les Buffalos semblaient capables de renverser le handicap du début de match et sur un coup de coin de Hyun Seok Hong, Cuypers a dévié le ballon de la tête (30e, 2-1). La seconde période a débuté de manière moins énergique bien qu'un tir de Hong ait été bloqué par Radovanovic (52e) et que Nardi soit intervenu devant Dylan Mbayo (61e). Courtrai avait l'initiative quand sur un contre rapide, Jordan Torunarigha a lancé Orban, qui a marqué d'un tir croisé (71e, 3-1). Mais les Buffalos n'étaient pas totalement rassurés puisque sur passe de Dion De Neve, Avenatti a relancé le suspense (86e, 3-2). (Belga)