Jupiler Pro League - L'Antwerp s'offre les services du Nigérian Chidera Ejuke, arrivé libre du CSKA Moscou

Ejuke, arrivé du Nigéria vers Valerenga en Norvège en 2017, avait ensuite rejoint Heerenveen aux Pays-Bas en 2019, d'où le CSKA l'avait engagé un an plus tard pour une somme évaluée à 11,5 millions d'euros. Le joueur offensif a marqué 10 buts et offert 8 assists en 65 matches sous le maillot moscovite. Prêté au Hertha la saison dernière, il a signé 21 apparitions pour 3 passes décisives. International à 8 reprises, Chidera Ejuke (25 ans) peut jouer à plusieurs postes offensifs, dans l'axe comme sur l'aile. L'Antwerp affrontera à 13h30 le Cercle de Bruges en ouverture de sa saison de Jupiler Pro League. (Belga)