Jupiler Pro League - Le Club de Bruges a coincé face à Malines

(Belga) Réduit à dix suite à l'exclusion de Maxim De Cuyper (76e), le Club de Bruges a partagé l'enjeu 1-1 avec Malines. Pour son 150e match, Rob Schoofs (38e) a donné l'avance aux visiteurs et Igor Thiago a inscrit son premier but pour le Club (65e). Plus tôt dans la journée, l'Antwerp a battu le Cercle 1-0 et La Gantoise a écarté Courtrai 3-2.