Jupiler Pro League - Le Standard lance son championnat par une défaite à Saint-Trond

Dans un début de match animé, le Standard, désormais entraîné par Carl Hoefkens, s'est procuré la première occasion mais William Balikwisha n'a pas su profiter d'une mauvaise relance de Daniel Schmidt pour ouvrir le score (6e). Saint-Trond s'est ensuite montré dangereux mais Aboubakary Koita a buté sur Arnaud Bodart (8e) et Ryotaro Ito a manqué le cadre (13e). La première période s'est poursuivie sur un rythme soutenu mais les occasions franches se sont faites plus rares. En début de seconde période, Fatih Kaya a eu l'occasion de mettre Saint-Trond aux commandes mais l'attaquant trudonnaire a envoyé le cuir en tribunes (51e). Après une longue période de flottement, les Canaris ont enchaîné deux occasions via Jarne Steuckers. Le défenseur a d'abord décoché une frappe qui a frôlé le cadre (74e) avant de voir sa tête sauvée sur la ligne par Isaac Price (78e). Saint-Trond a finalement été récompensé en fin de match. Dès 20 mètres, Koita a décoché une frappe enroulée qui n'a laissé aucune chance à Bodart (86e, 1-0) et offert la victoire aux Limbourgeois. La semaine prochaine, le Standard donnera le coup d'envoi de la 2e journée lors de la réception de l'Union Saint-Gilloise vendredi à 20h45. Saint-Trond se rendra à Courtrai dimanche à 19h15. (Belga)